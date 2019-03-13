Пилот Boeing 737 MAX 8 перед катастрофой сообщал о проблемах с управлением самолета - СМИ

Глава авиакомпании отметил, что переговоры между пилотами и диспетчерами не указывают на наличие каких-либо внешних проблем, например столкновения самолета с птицами.

Пилот самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед катастрофой сообщал о проблемах с управлением самолета.

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Об этом сообщет The Wall Street Journal со ссылкой на главного управляющего авиакомпании Теволде Гебремариама.

По его словам, пилот «сообщил авиадиспетчерам о том, что у него проблемы с управлением» и хотел вернуться в аэропорт вылета.

Глава авиакомпании отметил, что переговоры между пилотами и диспетчерами не указывают на наличие каких-либо внешних проблем, например столкновения самолета с птицами. По мнению издания, это может помочь сузить перечень возможных причин катастрофы.

«Черные ящики» с потерпевшего катастрофу авиалайнера отправят для изучения в Европу, сообщил Гебремариам, но пока не принято решение о том, куда именно. Он подчеркнул, что рассматривается возможность их отправки в Великобританию, Францию или Германию.

Как соообщал УНИАН, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2017 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.