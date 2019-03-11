По меньшей мере 21 сотрудник ООН погиб в катастрофе самолета эфиопских авиалиний - генсек

По меньшей мере 21 сотрудник Организации Объединенных Наций погиб в катастрофе самолета Boeing эфиопских авиалиний.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Радио Свобода.

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«Мировая трагедия произошла недалеко от дома, и Организация Объединенных Наций объединилась в горе», - сказал Гутерриш.

Ранее была информация о 19 погибших сотрудниках ООН.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта потерпел крушение во время рейса из Аддис-Абебы в Найроби. На борту самолета Boeing 737 Max 8 находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, не выжил никто.

Представитель авиакомпании заявил, что авария произошла возле эфиопского города Бишофту, вскоре после вылета из столицы. По сообщениям, пилот сообщил о проблемах с бортом и попросил вернуться в столицу Эфиопии.

Самолет 737 MAX 8 был в коммерческом использовании с 2017 года.

Это уже вторая авиакатастрофа этой модели самолета за менее чем шесть месяцев, после того, как в октябре в океан у побережья Индонезии упал самолет авиакомпании индонезийской авиакомпании Lion Air (рейса из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банку), тогда погибли 189 человек.