Джо Байден таки решил баллотироваться в президенты США - СМИ

Однако до сих пор официально не объявил о своем решении.

Бывший вице-президент США Джо Байден таки решил баллотироваться на президентских выборах в США в 2020 году.

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Об этом изданию The Hill рассказал один из американских конгрессменов-демократов, который общался с Байденом накануне, передает ТСН. "Я попробую", - сказал Байден депутату во время телефонного разговора, что он оценил как подтверждение баллотирования.

По словам конгрессмена, в этом разговоре бывший вице-президент предложил ему подхватить некоторые идеи его президентской кампании, а также поддержать на выборах. Байден также предложил ему встретиться лично. Вместе с тем, он не сообщил никаких деталей того, когда планирует официально объявить о своем баллотировании.

В самом офисе бывшего вице-президента уверяют, что он до сих пор не принял для себя это решение. "Он не принял окончательного решения. Пока без изменений (в его позиции – ред.)", - отметил его пресс-секретарь Билл Руссо.

Стоит отметить, что 12 марта во время конференции Ассоциации пожарных в ВашингтонеБайдена встретили возгласами "Балотуйся, Джо, балотуйся", на что экс-вице-президент ответил: "Я ценю энергию, которую вы все проявили, когда я поднялся здесь (на сцену). Сохраните ее немного дольше, она мне может понадобиться через несколько недель. Будьте осторожны с желаниями".

Напомним, в декабре 2018 года экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что считает себя "самым квалифицированным человеком на пост президента в стране" и уверял, что пока не принял решение об участии в кампании 2020 года.