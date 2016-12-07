Байден заявил, что пошутил насчет своего участия в следующих президентских выборах в США
Действующий вице-президент США не будет участвовать в выборах президента США в 2020 году в качестве кандидата на эту должность.
Вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет баллотироваться на пост президента в 2020 году. Об этом он заявил во время выступления на гала-вечере по случаю получения премии Кеннеди по правам человека, пишет «MailOnline».
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Во время выступления Байден исключил возможность участия в предвыборной гонке на должность президента США, а его предыдущее заявление о возможном участии в выборах было лишь шуткой против избранного президента Дональда Трампа.
Напомним, что накануне вице-президент США Джо Байден заявил, что примет участие в следующей президентской гонке.
В этом случае Байден уже в третий раз боролся бы за президентское кресло.
«Я собираюсь баллотироваться в 2020-м году», — сказал Байден. Журналисты поинтересовались, не шутит ли он. Однако действующий вице-президент после протяженной паузы подтвердил, что действительно намерен принять участие в выборах американского президента.