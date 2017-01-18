Байден предупредил о планах России повлиять на выборы в ЕС: "Путин нащупывает линии разлома"

Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, передает "Голос Америки".

В своем последнем большом выступлении в должности вице-президента он назвал Россию самой большой угрозой международному либеральному порядку и заявил, что Москва попытается повлиять на ход будущих выборов в Европе так же как, согласно выдвинутым против нее обвинениям, она делала в США.

"При президенте Путине Россия использует все возможные инструменты, чтобы подточить пределы европейского проекта, нащупать линии разлома западных государств и вернуться к политике, определяется сферами влияния", - заявил Байден.

"В ситуации, когда многие страны Европы проводят выборы в этом году, нам следует ожидать новых попыток России вмешаться в демократический процесс. Это произойдет снова, я вам обещаю. И снова, цель этого понятна: обрушить либеральный международный порядок", - сказал он.

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По его словам, "у России другое видение будущего, которое они продвигают везде".

"Они хотят, чтобы вернулся мир, где сильные навязывают свою волю с помощью военной силы, коррупции или преступности, а более слабые соседи – повинуются", - сказал Байден.

В заключение он отметил, что США и Европа "должны возглавить борьбу за защиту тех ценностей, благодаря которым мы достигли нынешнего положения".