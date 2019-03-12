Евросоюз запретил полеты Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

C 21.00 по Киеву в Европейском союзе прекращены коммерческие полеты самолетов Boeing 737 MAX, такое решение приняло Европейское агентство авиационной безопасности в связи с катастрофой в Эфиопии.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в пресс-релизе EASA, опубликованном вечером 12 марта.

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"В связи с трагической аварией рейса ET302 авиакомпании Ethiopian Airlines... Европейское агентство авиационной безопасности принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров", - сказано в сообщении.

Директива агентства предусматривает приостановку полетов всех самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 в Европе. Решение вступает в силу в 21.00 по Киеву.

"Также EASA опубликовало директиву о безопасности, которая приостанавливает все коммерческие рейсы вышеуказанных моделей, осуществляемые операторами третьих стран в Евросоюз, из Евросоюза или в его пределах", - сообщается в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.