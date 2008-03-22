У штаб-квартиры НАТО произошли столкновения между демонстрантами и полицией

Полиция Брюсселя в субботу вступила в столкновение с анти-военной демонстрацией для защиты штаб-квартиры НАТО, арестованы более 100 человек, передает Reuters.

Собравшиеся из разных стран люди требовали прекращения боевых действий в Ираке и Афганистане, а также использования ядерного оружия.

Полиция приступила к арестам и разгону демонстрантов, когда толпа пыталась проникнуть в главное здание Организации Североатлантического договора, которое расположено на окраине столицы близ брюссельского международного аэропорта. Полицейские подразделения, включая конную полицию, вступили в столкновение с более 500 демонстрантами. Для защиты штаб-квартиры НАТО от проникновения были использованы водные пушки. Один из демонстрантов был госпитализирован с серьезными ранами, после того как упал на заграждение из колючей проволоки.

Представитель НАТО сообщил, что на территорию комплекса штаб-квартиры никто не проник.

Газета.ру