Гора из «Игры престолов» поднял 474 килограмма и установил новый рекорд (видео)
Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, исполняющий роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов», поднял 474 килограмма и подтвердил звание самого сильного в мире человека.
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30-летний артист занял первое место на соревнованиях Arnold Strongman Classic, которые проходили в городе Колумбусе, штат Огайо. Бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварцнеггер поздравил его с новым рекордом и вручил приз — 72 тысячи долларов. Об этом сообщает ABCNews.
В своем Instagram-аккаунте спортсмен поблагодарил всех, кто поддерживал его, и погрустил, что ему не удалось поднять более половины тонны.
Pretty casual new WR Elephant Bar Deadlift 474kg/1044.9lbs Very happy with day 1 here at The Arnold Strongman Classic even though 501 will have to wait for another day. Looking forward to day 2. I appreciate all the support guys, thank you! @roguefitness @nuunhydration @sbdapparel @legionath @stanefferding @theverticaldiet @australianstrengthcoach @stefansolvi @andrireyr @kelc33 @dianahrund @bjornthorr @ragnheidurmj @valthecoach
В мае 2018 года Бьернссон получил титул самого сильного в мире мужчины, когда одержал победу в турнире World's Strongest Man 2018, организованном на Филиппинах. В рамках спортивного мероприятия прошло 16 состязаний, в том числе таскание булыжников и буксировка транспортного средства. Тогда звезда «Игры престолов» смог поднять 472 килограмма.