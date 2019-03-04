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Ватикан откроет секретные архивы времен Второй мировой войны

16:01, 04 марта 2019
Мир
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Папа Римский Франциск \ REUTERS

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Об этом сообщил Папа Римский Франциск, передает радио Свобода. Часть израильских исследователей обвиняет рожденного в Италии Папу, который руководил католической церковью с 1939 до 1958 года, в попустительстве Холокоста во время Второй мировой войны. Защитники Пия XII говорят, что он работал непублично, стремясь спасти тех, кого преследовали нацисты. В частности, речь идет об открытии дверей монастырей и других церковных помещенийдля предоставления убежища евреям.

Архив откроется 2 марта 2020 года, на 81-ю годовщину избрания Пия XII как Папы, объявил Папа Франциск в выступлении перед сотрудниками секретного архива Ватикана. Он сказал, что «церковь не боится истории», добавив, что наследство Пия трактовали с «некоторым предубеждением и преувеличением».

Это сообщение приветствовал Американский еврейский комитет, одна из ведущих еврейских групп в мире.

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Теги: #Папа Римский#архивы