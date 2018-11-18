Папа Римский пообедал с тысячами бедняков

Во всемирный день бедных Папа Франциск заявил, что «мольбы бедных с каждым днем становятся все громче».

«Порочным корнем бедности является несправедливость», - заявил Папа Римский Франциск, выступая в воскресенье на мессе по случаю всемирного дня бедных, отмечаемого Римско-католической церковью.

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Франциск пригласил тысячи малоимущих в собор Святого Петра для участия в мессе, а позднее – разделил с ними трапезу, передает Голос Америки.

«Вопль бедных с каждым днем становится все громче, но услышать его все труднее: его заглушает гвалт богачей, которых становится все меньше, но которые становятся все богаче», – сказал Франциск.

Он также упомянул о мигрантах, когда призвал обратить внимание на «всех тех, кто был вынужден покинуть свои дома и родную землю, променяв их на неопределенное будущее».

«Попросим о ниспослании благодати услышать плач всех тех, кого подбрасывают волны жизни», – сказал Папа Римский.

Всемирный день бедных отмечается по инициативе Франциска с прошлого года.

Кроме обеда с бедняками после мессы Франциск собрал группу докторов, которые будут оказывать бедным бесплатную медицинскую помощь.