Папа Римский пообедал с тысячами бедняков
«Порочным корнем бедности является несправедливость», - заявил Папа Римский Франциск, выступая в воскресенье на мессе по случаю всемирного дня бедных, отмечаемого Римско-католической церковью.
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Франциск пригласил тысячи малоимущих в собор Святого Петра для участия в мессе, а позднее – разделил с ними трапезу, передает Голос Америки.
«Вопль бедных с каждым днем становится все громче, но услышать его все труднее: его заглушает гвалт богачей, которых становится все меньше, но которые становятся все богаче», – сказал Франциск.
Он также упомянул о мигрантах, когда призвал обратить внимание на «всех тех, кто был вынужден покинуть свои дома и родную землю, променяв их на неопределенное будущее».
«Попросим о ниспослании благодати услышать плач всех тех, кого подбрасывают волны жизни», – сказал Папа Римский.
Всемирный день бедных отмечается по инициативе Франциска с прошлого года.
Кроме обеда с бедняками после мессы Франциск собрал группу докторов, которые будут оказывать бедным бесплатную медицинскую помощь.