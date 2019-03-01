Скандальный Иван Дорн впервые показал дочь (фото)

Артист опубликовал в соцсетях фотографию ребенка, который существенно подрос.

Певец Иван Дорн не любит рассказывать о личной жизни. Артист мало когда вспоминает о своей жене и не рассказывает о детях. Только год назад Иван впервые лично признался в том, что у него есть дочь. Однако фото малышей певец до сих пор не показывал.

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А на днях Иван Дорн решил сделать исключение и показал снимок с дочерью, которая существенно подросла.

В Instagram певец опубликовал снимок, на котором изображена его маленькая дочь. На фото артист вместе со своим ребенком на кухне занимаются приготовлением вареников.

"Послушай, деточка! Главное - не надевай черное перед пыльной работой", - подписал снимок артист.

Как сообщал УНИАН, Иван Дорн женат на подруге детства Анастасии Новиковой. Пара сыграла свадьбу в 2013 году. Через год у супругов появилась дочь Василиса, которую ранее артист никогда не показывал. Второй ребенок певца появилась на свет в 2015 году - сын Ваня.