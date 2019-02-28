Премьер-министру Израиля могут предъявить обвинения в коррупции

В соответствии с израильским законодательством, Нетаньяху не обязан уходить в отставку.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил о планах предъявить обвинения в коррупции премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.

Об этом сообщает CNN.

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Глава Генпрокуратуры не исключает возможность, что на предварительных слушаниях его мнение в отношении председателя кабинета может измениться.

Расследование по Нетаньяху касается подозрений в получении дорогих подарков от представителей бизнеса и лоббирования интересов крупнейшей телекоммуникационной компании страны. В свою очередь Нетаньяху отвергает все обвинения.

В соответствии с израильским законодательством, Нетаньяху не обязан уходить в отставку, если ему предъявлено обвинение. Только в том случае, если он будет осужден.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года израильская полиция заявляла о рекомендации генеральному прокурору выдвинуть обвинения премьер-министру Беньямину Нетаньяху в получении взятки, мошенничестве и нарушении общественного доверия.