Полиция Израиля рекомендует выдвинуть обвинения в коррупции премьеру Нетаньяху
Израильская полиция заявляет о рекомендации генеральному прокурору выдвинуть обвинения премьер-министру Беньямину Нетаньяху в получении взятки, мошенничестве и нарушении общественного доверия.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В своем заявлении 13 февраля полиция сообщила, что силовики проводят расследование в отношении Нетаньяху по обвинениям в том, что он и его жена получили дорогие подарки, которые, как сообщается, стоили десятки тысяч долларов, от богатых сторонников.
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Полиция также расследует обвинения относительно того, что Нетаньяху хотел тайно договориться для выгодного освещения с издателем ведущей газеты Yediot Aharonot.
Нетаньяху возразил любое инкриминируемое ему правонарушение на государственном телевидении.
Полиция может сделать лишь рекомендацию. Окончательное решение о привлечении к ответственности принимает генеральный прокурор.
В то же время министр юстиции Айлета Шакед заявил, что премьер-министр, которому предъявлены обвинения в совершении преступления, не обязан уйти в отставку.
Напомним, в субботу, 2 декабря 2017 года, около 20 тысяч человек вышли на "марш позора" против подозреваемого в коррупции премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху в столице Израиля Тель-Авиве и в городе Хайфа.