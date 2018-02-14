Полиция Израиля рекомендует выдвинуть обвинения в коррупции премьеру Нетаньяху

Премьер-министр, которому предъявлены обвинения в совершении преступления, не обязан уйти в отставку.

Израильская полиция заявляет о рекомендации генеральному прокурору выдвинуть обвинения премьер-министру Беньямину Нетаньяху в получении взятки, мошенничестве и нарушении общественного доверия.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В своем заявлении 13 февраля полиция сообщила, что силовики проводят расследование в отношении Нетаньяху по обвинениям в том, что он и его жена получили дорогие подарки, которые, как сообщается, стоили десятки тысяч долларов, от богатых сторонников.

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Полиция также расследует обвинения относительно того, что Нетаньяху хотел тайно договориться для выгодного освещения с издателем ведущей газеты Yediot Aharonot.

Нетаньяху возразил любое инкриминируемое ему правонарушение на государственном телевидении.

Полиция может сделать лишь рекомендацию. Окончательное решение о привлечении к ответственности принимает генеральный прокурор.

В то же время министр юстиции Айлета Шакед заявил, что премьер-министр, которому предъявлены обвинения в совершении преступления, не обязан уйти в отставку.

Напомним, в субботу, 2 декабря 2017 года, около 20 тысяч человек вышли на "марш позора" против подозреваемого в коррупции премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху в столице Израиля Тель-Авиве и в городе Хайфа.