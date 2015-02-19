Иран не снял всех подозрений относительно создания ядерного оружия

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), передает радио "Свобода".

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В отчете МАГАТЭ говорится о расследовании, которое ведут в агентстве по поводу вероятности, что Иран в прошлом работал над созданием ядерного оружия. Это расследование должно было закончиться до конца августа 2014 года.

Отчет обнародован в штаб-квартире агентства в Вене с приближением последнего срока в марте, определенного как время достижения постоянной политической договоренности между мировым сообществом и Ираном по его спорной ядерной программе. Окончательную договоренность, с техническими подробностями, должны заключить до конца июня. Эти переговоры ведут с Тегераном шесть ведущих государств мира. При этом они подчеркивают, что такая договоренность невозможна без положительного заключения МАГАТЭ.

МАГАТЭ пытается выяснить несколько моментов ядерной программы Ирана, который, как подозревают в мире, пытается или пытался тайно создать ядерное оружие. Иран отрицает это, но доказательств сугубо мирного, как он заявляет, характера его ядерной программы до сих пор так и не предоставил.