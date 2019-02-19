Трамп призвал венесуэльских военных поддержать Гуайдо

Президент США Дональд Трамп призвал венесуэльских военных поддержать временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо - или "потерять все".

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 февраля, предупредил венесуэльских военных, что они "потеряют все", если и в дальнейшем будут поддерживать главу Венесуэлы Николаса Мадуро, а не примут предложение амнистии от временного президента страны Хуана Гуайдо.

"Вы не можете спрятаться от выбора, который стоит перед вами сейчас. Вы можете выбрать щедрое предложение амнистии от Гуайдо и мирно жить дальше со своими семьями и соотечественниками. Или вы можете выбрать второй путь - в дальнейшем поддерживать Мадуро. Если вы выберете этот путь, вы не найдете ни безопасной гавани, ни легкого выхода. Вы потеряете все", - заявил Трамп. Об этом пишет DW.

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Как сказал президент США, "мы ищем возможности для мирного перехода власти, но открыты все опции". Он также выдвинул армии Венесуэлы требование немедленно пропустить через границу грузовики с гуманитарной помощью, накопившейся в соседней Колумбии.

Напомним, что 16 февраля Гуайдо призвал тысячи волонтеров помочь доставить в страну на следующей неделе гуманитарную помощь из США, которая сохраняется на территории соседней Колумбии. Он также объявил о проведении акций протеста по всей Венесуэле: "23 февраля будут демонстрации в городах везде по стране, чтобы способствовать поступлению гуманитарной помощи".