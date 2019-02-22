Оскар 2019: скандал с избранием ведущего, новая номинация и другие особенности нынешней церемонии (видео)

В ночь с 24 на 25 февраля в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе состоится 91 церемония награждения лауреатов премии "Оскар".

В этом году больше всего номинаций "Оскар 2019" получили фильмы: "Черная Пантера", "Черный клановец", "Рим", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Звезда родилась".

Всего 24 категории номинаций, в том числе совсем новая - "Лучший популярный фильм". В ней представят картины с большими кассовыми сборами.

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Нынешняя церемония "Оскар" претерпела несколько изменений и уже отметилась скандалами. Впервые за 30 лет "Оскар" пройдет без ведущего церемонии. Ведущий Кевин Харт отказался от участия после гомофобного скандала. Замену ему так и не нашли, поэтому будут вести церемонию сразу несколько знаменитостей.

Также организаторы "Оскара" этого года решили сократить хронометраж трансляции. Победители получат всего по 90 секунд, чтобы подняться на сцену и произнести речь.

Нынешняя сцена будет весить около 725 килограмм. Будут собирать ее из волнообразных золотистых и синих слоев и украсят 40 тысячами живых роз.

Красная ковровая дорожка "Оскара" – это тоже отдельное шоу. Длина ее составляет 150 метров, ширина - около 10 метров, а вес пять тонн.

Напомним, что в этом году церемония "Оскар" впервые пройдет без основного ведущего. После того, как через скандал в связи с гомофобними высказываниями актер Кевин Харт отказался вести церемонию, организаторы "подключили" к церемонии целый ряд знаменитостей, которые будут выходить на сцену – это Дэниел Крейг, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Гэри Олдмен, всего 13 голливудских звезд.