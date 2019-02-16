Организаторы "Оскара" передумали вручать премии во время рекламных пауз

Против инициативы организаторов "Оскара" выступили многие звезды Голливуда.

Организаторы церемонии "Оскар" отказались от плана вручения премий Американской академии киноискусства во время рекламных пауз.

В заявлении Академии говорится, что все 24 золотые статуэтки будут вручены "в нашем традиционном формате", - передает Голос Америки.

На прошлой неделе Академия сообщила, что церемонии вручения наград в четырех категориях ("Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", "Лучший короткометражный фильм" и "Лучшие прически и макияж") будут перекрыты блоками рекламы, а отредактированные выступления лауреатов будут впоследствии добавлены в телетрансляцию.

Читайте такжеОскар 2019: названы претенденты на самую престижную кинопремию (видео)

Это планировалось предпринять, чтобы сократить время трансляции церемонии и повысить интерес телезрителей.

Однако против выступили многие звезды Голливуда, включая Мартина Скорсезе, Спайка Ли, Роберта де Ниро, Квентина Тарантино и Джорджа Клуни, которые заявили, что организаторы церемонии проявляют неуважение к кинематографистам.

Ранее УНИАН сообщал, что в этом году 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар", которая состоится 24 февраля, пройдет без ведущего. Акцент будет сделан на знаменитостях, которые будут вручать премии.