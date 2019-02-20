Во Флориде вандалы краской написали #MeToo на знаменитом символе окончания Второй Мировой

Считается, что до встречи на Таймс-сквер моряк и медсестра не были знакомы.

В Сарасоте, штат Флорида, США, неизвестные испортили памятник Поцелуй на Таймс-Сквер, воссоздающий известную фотографию поцелуя военного моряка Джорджа Мендосы и медсестры Греты Фридман.

На ноге девушки-статуи неизвестные активисты написали красной краской #MeToo, передает НВ.

Согласно предварительным оценкам, ущерб составляет около 1000 долларов. Полиция сообщила, что разыскивает вандалов.

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Считается, что до встречи на Таймс-сквер моряк и медсестра не были знакомы. А девушка в интервью заявляла, что не давала согласия на поцелуй.

Есть предположение, что на такие действия также могла повлиять смерть моряка Мендосы - он умер 18 февраля в возрасте 95 лет.

Фотография была сделана 14 августа 1945 года и стала символом окончания Второй мировой войны.

Как сообщал УНИАН, в США в возрасте 95 лет умер Джордж Мендонса, герой фотоснимка Альфреда Эйзенштадта «Поцелуй на Таймс-Сквер», сделанного в августе 1945 года и ставшего одним из символов окончания Второй мировой войны.