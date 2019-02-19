В США умер моряк с легендарной фотографии «Поцелуй на Таймс-Сквер»

Снимок «Поцелуй на Таймс-Сквер» был сделан 14 августа 1945 года, после того как президент США Гарри Трумэн объявил о предстоящей капитуляции Японии.

В США в возрасте 95 лет умер Джордж Мендонса, герой фотоснимка Альфреда Эйзенштадта «Поцелуй на Таймс-Сквер», сделанного в августе 1945 года и ставшего одним из символов окончания Второй мировой войны.

Читайте такжеMobile Photography Awards: топ-10 лучших фото мира, снятых на мобильный телефон

Снимок «Поцелуй на Таймс-Сквер» был сделан 14 августа 1945 года, после того как президент США Гарри Трумэн объявил о предстоящей капитуляции Японии.

На снимке Мендонса целует Грету Фридман. Она умерла в 2016 году в возрасте 92 лет.

Личности целующихся долгое время были предметом споров и журналистских расследований. В различные годы о том, что они изображены на фотографии, заявляли несколько человек. Окончательно личности Фридман и Мендонсы были подтверждены несколько лет назад с помощью технологии распознавания лиц.