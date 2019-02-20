Путин обвинил США в игнорировании "законных интересов" России и пригрозил "перспективными системами оружия"

Он утверждает, что Россия хочет полноценных, равноправных и дружеских отношений с США, а все действия Москвы в сфере безопасности "носят исключительно ответный, а значит, охранительный характер".

Президент России Владимир Путин обвинил США в игнорировании "законных интересов" РФ и пригрозил "перспективными системами оружия".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в ежегодном послании Федеральному собранию России Путин заявил: "Последние годы США проводят на российском направлении политику, которую можно назвать недружественной. Законные интересы России игнорируются, постоянно организуются разного рода антироссийские акции, абсолютно неспровоцированно, хочу это подчеркнуть, с нашей стороны, вводятся все новые и новые незаконные с точки зрения международного права санкции, практически полностью и в одностороннем порядке демонтируется сложившиеся за последние десятилетия договорно-правовая база в международной безопасности. При этом Россию называют чуть ли не главной угрозой для США".

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По его словам, "это неправда", поскольку Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США, а все действия Москвы в сфере безопасности "носят исключительно ответный, а значит, охранительный характер".

Как отметил Путин, Россия не заинтересована в конфронтации с таким глобальным государством как США. "Похоже, наши партнеры не замечают, как и какими темпами меняется мир, куда он движется. Они продолжают свою разрушительную и явно ошибочную политику", - сказал Путин и добавил, что это вряд ли соответствует интересам самих США.

"Это не нам решать. Видим, что имеем дело с деятельными и очень талантливыми людьми, однако среди правящего класса США много таких, кто излишне увлечен идей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром", - подчеркнул президент РФ.

"Это их право - думать так, как они хотят, но считать они то умеют - умеют наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные угрозы для нашей страны", - сказал Путин.

Он заверил, что будут ответные меры, а безопасность России будет "безусловно обеспечена". Эти слова были встречены бурными аплодисментами в зале Федерального собрания.