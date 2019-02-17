Трамп попросил Европу принять боевиков "ИГИЛ", захваченных США в Сирии

В противном случае, по словам Трампа, боевиков придется отпустить на свободу.

Президент США Дональд Трамп обратился к партнерам Вашингтона в Европе с просьбой принять сотни боевиков террористической организации «Исламское государство», захваченных американскими вооруженными силами в ходе операции в Сирии.

Читайте такжеКурды захватили последний форпост террористов "ИГИЛ" в Сирии - СМИ

Как сообщает Deutsche Welle, соответствующую запись он разместил в воскресенье, 17 февраля, в Twitter.

«США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать свыше 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и отдать их под суд. Халифат вскоре падет. В противном случае не произойдет ничего хорошего - нам придется отпустить их на свободу», - отметил Трамп.

По его утверждению, Вашингтон не хотел бы, чтобы джихадисты наводнили Европу. «Мы так много всего делаем и тратим столько ресурсов. Теперь пора другим подключиться и выполнить ту работу, которую они в состоянии осуществить», - добавил Трамп, подтвердив в заключение, что ВС США уходят из Сирии.

Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен высказала опасения, что разгром джихадистской группировки «Исламское государство» может привести к появлению глобальной подпольной террористической сети ИГ. «Нам известно, что «халифат» в Сирии и Ираке физически разгромлен. Но следует констатировать, что в настоящее время ИГ меняет свое лицо, глубже уходит в подполье и там формирует сети с участием других террористических группировок», - пояснила она.