Террор меняет обличье: Германия опасается, что ИГИЛ создает глобальную подпольную сеть

Министерство обороны Франции заявило, что мировое сообщество должно "гарантировать, что возрождения или метаморфозы ИГИЛ не произойдет".

Правительство Германии опасается, что разгром джихадистской группировки "Исламское государство" может привести к появлению глобальной подпольной террористической сети ИГИЛ.

Среди союзников в борьбе против этой группировки установилось "широкое согласие" в том, что "борьба против ИГИЛ в Ираке и Сирии еще не закончена", заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle.

"Нам известно, что халифат в Сирии и Ираке физически разгромлен. Но следует констатировать, что в настоящее время ИГ меняет свое лицо, глубже уходит в подполье и там формирует сети с участием других террористических группировок - фактически глобальной террористической сети", - пояснила фон дер Ляйен.

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В свою очередь министерство обороны Франции указало, что мировое сообщество должно "гарантировать, что в Сирии либо другом регионе мира не произойдет возрождение или метаморфоза ИГ".

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн подтвердил готовность его страны к дальнейшему участию в коалиции, борющейся против ИГ. Шэнахэн обещал бороться вместе с союзниками за окончательную победу над ИГ как на Ближнем Востоке, так и в других регионах, оказывая в числе прочего поддержку властям на местах. При этом он отметил, что сейчас коалиция "меняет тактику".

Со своей стороны Урсула фон дер Ляйен отметила изменение стратегии "с чисто военной борьбы против ИГИЛ и террора на долгосрочную стабилизацию региона". Как показал пример Ирака, восстановление экономики является "лучшим оружием против террора", поскольку "люди получают перспективы и будущее", отметила министр обороны Германии.