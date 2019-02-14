Wall Street Journal: В Венесуэле рассчитывали свергнуть Мадуро за день

Однако, венесуэльский диктатор держится уже несколько недель, а его кубинские союзники советуют ему не отступать.

Оппозиция Венесуэлы и ее сторонники в США рассчитывали, что режим президента Николаса Мадуро развалится вскоре после того, как Вашингтон поддержит план, нацеленный на лишение венесуэльского автократа военной поддержки. Но этого не произошло.

Спустя три недели после того, как председатель национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, Мадуро до сих пор крепко держится за власть. Поэтому план с его быстрого устранения начал вызывать сомнения, пишет Wall Street Journal.

«Люди, которые разработали его в Каракасе и представили затем здесь в Вашингтоне, «продали» этот замысел с обещанием, что если Гуайдо сделает шаг, который поддержат Южная Америка и США, военные быстро перейдут на его сторону, а Мадуро уйдет», - сказал изданию неназванный бывший чиновник США.

«Они думали, что операция займет 24 часа», - добавил он.

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Мадуро очень непопулярен среди венесуэльцев. Он может столкнуться с восстанием в любой момент. Но чем дольше держится за власть, тем больше вероятность того, что длительная патовая ситуация повлечет за собой насильственное противостояние. Регион может погрузитися в кризис, поскольку экономические санкции США против Венесуэлы могут углубить экономический крах Венесуэлы.

«Все прогнозы опирались на предположение, что процесс будет быстрым. Но план «Б»?», - сказал президент аналитического центра «Межамериканский диалог» Майкл Шифтер.

«Что будет, если санкции будут длиться полгода? Они сокрушительны. И в результате еще больше беженцев из Венесуэлы разойдутся по всей Южной Америке», - дога он.

Президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о «плане Б» на случай, если Мадуро удержится при власти, сказал: «У меня всегда есть план «Б», а еще «В», «Г», «Д» и «Е». У меня большая гибкость. Наверное, я более гибкий, чем любой, кто занимал эту должность».

Между тем, любые попытки врагов венесуэльского диктатора доставить гуманитарную помощь через Колумбию были заблокированы. Во вторник тысячи солдат выстроились, чтобы продемонстрировать свою лояльность к правительству.

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«Мы не будем терпеть вмешательства империи, которая точит свои когти, потому что хочет нашу нефть», - сказал командир армии Венесуэлы генерал-майор Хесус Санчес Хоурио.

Среди многих голосов, призывающих Мадуро не отступать, громче всех звучат голоса его советников с Кубы. Правительство островного страны остался единственным близким союзником Каракаса, - сказал профессор политологии Международного университета Флориды Эдуардо Гамарра.

«Правительство думает, что он может все это переждать», - сказал эксперт.