В МИД РФ пообещали «адекватную реакцию» на расширение санкций Евросоюза

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

«Ясно одно – подобные решения, на которые последует адекватная реакция, противоречат здравому смыслу и не идут на пользу появившейся возможности найти решение внутриукраинского конфликта», - заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что с «недоумением» ознакомились с вступившим в силу 16 февраля решением Совета ЕС по иностранным делам от 9 февраля с.г. о расширении санкционного списка на ряд российских физических и юридических лиц.

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Отмечается, что «Евросоюз в очередной раз не взял на себя труд критически и непредвзято проанализировать реальные причины эскалации ситуации» на востоке Украины и вновь предпочел пойти на поводу у «партии войны» в Киеве.

В МИД РФ отмечают «непоследовательность и нелогичность того, что каждый раз, когда появляется надежда на урегулирование украинского кризиса, Брюссель спешит ввести новые антироссийские рестрикции».

«Особенно нелепо подобные решения выглядят на фоне минских договоренностей 12 февраля, в работе по достижению которых участвовали лидеры ведущих стран-членов ЕС. Складывается впечатление, что в Брюсселе и столицах стран-членов ЕС уже либо не контролируют движение санкционного маховика, либо торопятся выдать желаемое за действительное и убедить общественное мнение в некоей большей «податливости» России в результате есовских санкций», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 9 февраля Совет ЕС по иностранным делам включил в список людей, в отношении которых будут применены санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд, трех высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны России, певца, депутата Государственной думы Иосифа Кобзона и ряд террористов так называемых Донецкой и Луганской «народных республик».

В частности, в список включен заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов, первый заместитель министра обороны РФ Аркадий Бахин, начальник Главного оперативного управления - заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил РФ Андрей Картаполов.

В список также попали депутаты Госдумы Кобзон и Валерий Рашкин.

Дальше список состоит исключительно из боевиков и представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР».

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В список юридических лиц, которые подпадут под действие санкций, внесены воинские подразделения боевиков: «Казачья национальная гвардия», батальон «Спарта», батальон «Сомали», батальон «Заря», батальон «Призрак», батальон «Оплот», батальон «Кальмиус», батальон «Смерть», движение «Новороссия».

Сегодня список был опубликован в Официальном журнале ЕС, и санкции вступили в силу.

29 января министры иностранных дел стран ЕС на своем заседании приняли решение о продлении действующих санкций (введенных в марте 2014 года) до сентября.