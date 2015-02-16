ЕС обнародовал новый список санкций против России

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, соответствующий список обнародован в Официальном журнале ЕС.

В частности, в список включен заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов, первый заместитель министра обороны РФ Аркадий Бахин, начальник Главного оперативного управления - заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил РФ Андрей Картаполов.

В список также попали депутаты Госдумы Кобзон и Валерий Рашкин.

Дальше список состоит исключительно из боевиков и представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР». В частности, среди боевиков фигурируют командующий «Первым казачьим полком» Павел Дремов, командующий «Российским» объединением Алексей Мильчаков, командующий батальоном «Спарта» Арсений Павлов известный как «Моторола», командующий батальоном «Сомали» Михаил Толстых.

Среди представителей «ЛНР» и «ДНР» также так называемый заместитель командующего министра обороны «ДНР» Эдуард Басурин, так называемый министр юстиции «ЛНР» Александр Шубин, так называемый заместитель главы Совета министров «ЛНР» Сергей Литвин, так называемый командующий народной милицией «ЛНР» Сергей Игнатов, так называемый министр юстиции «ДНР» Екатерина Филиппова, так называемый министр бюджета «ДНР» Александр Тимофеев, так называемый министр бюджета «ЛНР» Евгений Мануйлов, так называемый министр связи «ДНР» Виктор Яценко, так называемый министр экономического развития и торговли «ЛНР» Ольга Беседина, так называемый генеральный прокурор «ЛНР» Заур Исмаилов.

Читайте такжеРоссияне в страхе от кризиса переложили триллион из длинных вкладов в короткие В список юридических лиц, которые подпадут под действие санкций, внесены воинские подразделения боевиков: «Казачья национальная гвардия», батальон «Спарта», батальон «Сомали», батальон «Заря», батальон «Призрак», батальон «Оплот», батальон «Кальмиус», батальон «Смерть», движение «Новороссия».

Как сообщал УНИАН, 29 января министры иностранных дел стран ЕС поручили расширить действие санкций на новых физических и юридических лиц из-за их причастности к дестабилизации ситуации в Украине.

На том же заседании было принято решение о продлении действующих санкций (введенных в марте 2014 года) до сентября.

Список предварительно был утвержден постоянными представителями государств ЕС в Брюсселе 5 февраля.

9 февраля Совет ЕС по вопросам иностранных дел расширил санкционный список лиц.

Россия, вопреки многочисленным доказательствам, продолжает заявлять о своей непричастности к событиям на Донбассе и называет этот конфликт гражданской войной.