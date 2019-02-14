В США инициировали новый законопроект о санкциях против России

Цель инициативы – наказать Москву за вмешательство в выборы-2016 и агрессию против Украины.

Американские сенаторы, представляющие как Республиканскую, так и Демократическую партию, в среду представят законопроект, призванный наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года и за агрессию против Украины.

Санкции, ввести которые предлагают законодатели, направлены против российской банковской системы, энергетического сектора и системы обслуживания внешнего долга, сообщает Голос Америки.

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Законопроект вносится сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Бобом Менендесом в качестве более жесткого варианта законопроекта, который эти два законодателя представили в прошлом году, но он не был принят.

Корреспондент агентства Reuters имел возможность ознакомиться с текстом законопроекта.

Отмечается, что санкции направлены против российских банков, причастных к вмешательству в выборы за пределами России, а также проектов по добыче природного газа, осуществляемых Россией вне российской территории.

Ранее сообщалось, что Европейский союз и Соединенные Штаты Америки работают над новыми санкциями против России из-за захвата 24 украинских моряков в Керченском проливе.