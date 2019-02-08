В отравлении Скрипалей подозревают пятерых россиян: полиция Британии определила еще двух "туристов" - СМИ

Правоохранители предполагают, что новые подозреваемые "путешествовали" отдельно от "Баширова" и "Петрова", так как их роль в деле была гораздо меньше.

Британская полиция подозревает ещё двух граждан России в причастности к отравлению бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на высокопоставленный источник, полиция определила ещё двух россиян, которые выдавали себя за туристов, чтоб получить британскую визу в марте прошлого года, и сейчас, как полагают, вернулись в Россию.

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Сообщается, что полиция планирует представить новые доказательства чиновникам в течении недели. Правоохранители предполагают, что новые подозреваемые "путешествовали" отдельно от "Баширова" и "Петрова", так как их роль в деле была гораздо меньше.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, была разработана в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов. Дело Скрипалей привела к серьезному обострению отношений между Великобританией и РФ. Ряд европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери.