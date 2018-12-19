США внесли в санкционный список отравителей Скрипаля "Петрова" и "Боширова"
Министерство финансов США добавило в санкционные списки 18 человек и четыре компании из России.
В списках оказались сотрудники ГРУ Александр Мишкин (Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов), подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
Также под санкции попало Федеральное агентство новостей, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
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Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, была разработана в России.
5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.
Дело Скрипалей привела к серьезному обострению отношений между Великобританией и РФ. Ряд европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери.