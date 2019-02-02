В Буэнос-Айресе более 50 людей пострадали при пожаре в отеле, есть погибшие (видео)

Три человека находятся в критическом состоянии из-за полученных ожогов.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе произошел пожар в 30-этажном отеле в центре, в результате которого пострадали более 50 людей.

Как сообщает 112.ua со ссылкой на TN, в результате инцидента амерли две женщины.

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"Пожар произошел на пятом этаже отеля и люди, находившиеся в помещениях выше пятого этажа, не смогли самостоятельно покинуть здание, их эвакуировали пожарные через окна", - говорится в сообщении.

Среди 51 раненого - 8 несовершеннолетних. Некоторые госпитализированы из-за ран, но подавляющее большинство из-за вдыхания дыма. Также три человека находятся в критическом состоянии из-за полученных ожогов.

На месте работают десять машин скорой помощи. Пожарные смогли локализировать огонь. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

Видео: El Intransigente

Как сообщал УНИАН, во Франции на горнолыжном курорте Куршевель в результате пожара погибли двое человек, еще 22 пострадали.