Альфонсо Куарон получил главную премию Гильдии режиссеров США

В первую очередь режиссер известен своими фильмами «И твою маму тоже», а также «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Главную премию Гильдии режиссеров США в 2018 году получил Альфонсо Куарон за кинокартину «Рома».

Об этом сообщается на сайте премии.

Результаты объявили на церемонии вручения 71-й ежегодной премии, которая проходила в бальном зале театра «Долби» в Голливуде.

Отмечается, что Куарона наградили за «выдающиеся достижения в области режиссуры художественного фильма».

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Кроме Альфонса Куарона, на эту премию также претендовали Брэдли Купер с картиной «Звезда родилась», Питер Фаррелли с фильмом «Зеленая книга», режиссер «Черного клановца» Спайк Ли и Адам МакКей с фильмом «Власть».

Премию лучшего режиссера-дебютанта получил Бо Бернэм за фильм «Восьмой класс», а премии за выдающиеся достижения в области режиссуры драматического сериала удостоился Адам МакКей за эпизод телесериала «Наследники».

Напомним, Альфонсо Куарон в 2013 году получил первую премию Гильдии режиссеров США за фильм «Гравитация». В первую очередь режиссер известен своими фильмами «И твою маму тоже», «Гарри Поттер и узник Азкабана», а также «Дитя человеческое».