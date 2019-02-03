В России перевернулся автобус с детьми, погибли семь человек (видео)

Автомобиль вез детскую танцевальную группу из города Ярцево Смоленской области.

Под российским городом Калуга в результате ДТП перевернулся автобус, который вез детский танцевальный коллектив. В результате аварии погибли по меньшей мере семь человек.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, в автобусе находился 41 человек: 16 взрослых и 25 детей. В результате аварии нескольких пассажиров зажало в автобусе.

Автомобиль вез детскую танцевальную группу из города Ярцево Смоленской области. С некоторыми детьми ехали родители.

По последним данным, врачи подтверждают информацию о семи погибших, среди них четыре ребенка. Часть пассажиров все еще заблокирована в автобусе, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, о масштабном ДТП в Одесской области. Погиб 1 человек, 14 пострадали.