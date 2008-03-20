Военные расходы мира превысили триллион долларов в год

Совокупный объем военных расходов в мире в 2007 году составил 1,066 триллиона долларов, сообщает агентство АРМС-ТАСС, составившее аналитический отчет по оборонным затратам. Более половины всех расходов пришлось на долю США.

По сравнению с 2000 годом мировые военные расходы выросли почти вдвое (тогда они составляли 597 миллиарда долларов в современных ценах). В 2006 году военный бюджет мира равнялся 986 миллиардам долларов.

Американские расходы в 2007 году достигли отметки в 545,8 миллиарда долларов. За счет США среди регионов мира по этому показателю лидирует вся Северная Америка.

Следом за США и Северной Америкой идет Западная Европа - 182,2 миллиарда долларов. На третьем месте Азиатско-Тихоокеанский регион с 175,3 миллиардами долларов. На Ближнем Востоке ежегодно тратят на военные цели 42,7 миллиарда долларов, в странах бывшего СССР - 37,7 миллиарда, в Латинской Америке - 29,1 миллиарда, а в Африке - 18,3 миллиарда. Самые скромные военные затраты у Восточноевропейского региона - 17,3 миллиарда долларов.

Данные по расходам на оборону в России в исследовании АРМС-ТАСС не упомянуты.

Лента.ру