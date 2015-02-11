Греция решила поддержать Россию после обещаний о финансовой помощи

После переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве его греческий коллега Никос Коциас заявил, что «нарастает недовольство санкциями против России», передает Радио Свобода.

По его словам, «группа стран» хочет видеть ослабление или снятие санкций. Коциас не уточнил, о каких именно странах идет речь, но добавил, что Брюсселю нужно искать «других решений».

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Он также отметил, что Греция может быть посредником между Москвой и Брюсселем.

Со своей стороны, Лавров заявил, что Москва рассмотрит возможность оказания финансовой помощи Греции, если такая просьба поступит от Афин.

Коциас посещает Москву в то время, когда министры финансов стран еврозоны в Брюсселе обсуждают попытки Греции пересмотреть условия международной финансовой помощи для преодоления кризиса в этой стране.

Новое правительство Греции, которое выступает против строгой экономии, открыто к усилению сотрудничества с Россией.

9 февраля министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что Афины могут сблизиться с США, Россией или Китаем, если договоренности о новых долговых договорах Греции будут провалены.