МИД РФ: Украина сможет восстановить контроль над границей только после окончания боевых действий

Глава МИД России Сергей Лавров заявляет, что восстановление контроля на границе оккупированной части Украины с РФ "нереалистично" до окончания боевых действий, по этому вопросу нужно договариваться с боевиками "ДНР" и "ЛНР".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

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"Безусловно, если сейчас, когда идут боевые действия, есть желание поставить на первое место вопросы восстановления контроля украинской власти над границей на всем ее протяжении между Украиной и Россией, то на участках, контролируемых ополчением, надо договариваться с "ДНР" и "ЛНР". По-моему, это очевидно", - сказал Лавров.

При этом он считает, что боевики достаточно конструктивно взаимодействуют со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, участники которой "по договоренности с властями "ДНР" и "ЛНР" уже несколько раз посещали некоторые КПП на украинской стороне границы, на данный момент контролируемые ополченцами".

"Повторю, договариваться об этом нужно с представителями Луганска и Донецка. Я сильно сомневаюсь, что в разгар боевых действий (когда со стороны украинских властей предпринимаются попытки улучшить свое военное положение «на земле», видимо, в расчете на то, чтобы потом использовать это на Минской встрече) представители "ЛНР" и "ДНР" согласятся, чтобы вопрос контроля над границей был установлен в качестве самого главного пункта и предварительного условия для всего остального", - сказал Лавров.

По его словам, восстановление контроля на границе, "пока идут боевые действия и не решены многие другие вопросы, это просто нереалистично".

Лавров в очередной раз заявил, что главное – это выполнять Минские договоренности, в которых говорится о необходимости обеспечения законодательным путем особого статуса этих территорий на Донбассе, предоставления гарантий безопасности органам власти, которые будут там избраны, и необходимости амнистии и прекращения преследования всех участников событий на востоке Украины.

При этом он заявил о необходимости восстановления экономических связей между Донбассом и остальной территорией Украины.

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"Вместо этого сейчас мы наблюдаем экономическую блокаду, отсечение Донбасса от зоны гривни, установление какого-то контроля на дорогах, ведущих из Донбасса на остальные украинские территории. Говоря прямо - это попытка экономического и социального удушения параллельно с военным подавлением этих территорий", - заявил Лавров.

По его словам, в таких условиях отдать еще и российскую часть границы – значит, отрезать себя даже от гуманитарной помощи и позволить себя окружить.