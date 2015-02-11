Украина на переговорах в Минске будет требовать восстановления контроля над границей – Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает ТВі.

"Во-первых, переговоры должны состояться сегодня вечером в Минске... Для меня ключевым сигналом в Минске должно стать, во-первых, общее видение относительно исполнения всего (именно всего, - я подчеркиваю) пакета Минских договоренностей. Второй момент - нам нужна готовность российской стороны работать над всеми элементами Минских договоренностей. И в-третьих, - и это ключевой момент - мы должны достичь реального прекращения огня вместе с отводом тяжелой артиллерии, вместе с контролем со стороны ОБСЕ за этим процессом и за элементами контроля над украинско-российской границей", - сказал он.

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"Нам позарез нужно, чтобы ОБСЕ имела возможность в полной мере контролировать украинско-российскую границу - вот это и будут ключевые моменты для сегодняшних переговоров", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что сегодня в Минске состоится встреча лидеров стран «нормандской четверки» - президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и Путина.

Напомним, что встреча "нормандской четверки" в Минске начнется в среду, 11 февраля, в 16:00.