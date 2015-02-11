Капитан затонувшего лайнера Costa Concordia заплакал на суде
16:23, 11 февраля 2015Мир
1477 0
Обвиняемый рассказал, что он переживал моменты боли, которые он разделил с погибшими.
REUTERS
Франческо Скеттино – единственный обвиняемый по делу о крушении судна. Он проходит по статьям об оставлении людей в опасности и непредумышленном убийстве двух и более человек.
Как сообщается, Скеттино заплакал во время своего выступления на последнем заседании, передает Эхо Москвы.
Читайте такжеКапитан "Коста Конкордия" говорит, что хотел удивить пассажиров
Это произошло в тот момент, когда бывший капитан говорил, как он переживал моменты боли, которые он разделил с погибшими.
Напомним, в результате крушения "Коста Конкордиа" погибли более тридцати человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter