Капитан затонувшего лайнера Costa Concordia заплакал на суде

Франческо Скеттино – единственный обвиняемый по делу о крушении судна. Он проходит по статьям об оставлении людей в опасности и непредумышленном убийстве двух и более человек.

Как сообщается, Скеттино заплакал во время своего выступления на последнем заседании, передает Эхо Москвы.

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Это произошло в тот момент, когда бывший капитан говорил, как он переживал моменты боли, которые он разделил с погибшими.

Напомним, в результате крушения "Коста Конкордиа" погибли более тридцати человек.