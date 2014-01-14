Капитан Costa Concordia признался, что виноват в крушении судна

Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на аудиозапись его допроса, передает "Интерфакс".

"Это была моя ошибка, я не могу себя назвать молодцом, мне больше нечего сказать", - сообщил он следователям в ходе допроса на стадии досудебного производства.

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"Я действовал опрометчиво и как умный человек, как капитан, в этой ситуации я не могу прятать голову в песок, я должен целиком взять ответственность на себя", - подчеркнул Скеттино.

При этом он отметил, что у него не было никаких сомнений, когда он совершал рискованный маневр, приведший к столкновению судна со скалами.

Напомним, крушение круизного лайнера, на борту которого находились более 4,2 тыс. человек, в том числе 111 российских граждан, произошло 13 января в январе 2012 года близ острова Джильо у побережья итальянской области Тоскана и привело к гибели 32 человек. Причиной трагедии стал рискованный маневр, осуществленный капитаном, в результате которого судно налетело на скалы и быстро затонуло.