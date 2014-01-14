Капитан Costa Concordia признался, что виноват в крушении судна
Капитан потерпевшего крушение у берегов Италии круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино спустя несколько дней после катастрофы взял ответственность за случившееся на себя.
Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на аудиозапись его допроса, передает "Интерфакс".
"Это была моя ошибка, я не могу себя назвать молодцом, мне больше нечего сказать", - сообщил он следователям в ходе допроса на стадии досудебного производства.
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"Я действовал опрометчиво и как умный человек, как капитан, в этой ситуации я не могу прятать голову в песок, я должен целиком взять ответственность на себя", - подчеркнул Скеттино.
При этом он отметил, что у него не было никаких сомнений, когда он совершал рискованный маневр, приведший к столкновению судна со скалами.
Напомним, крушение круизного лайнера, на борту которого находились более 4,2 тыс. человек, в том числе 111 российских граждан, произошло 13 января в январе 2012 года близ острова Джильо у побережья итальянской области Тоскана и привело к гибели 32 человек. Причиной трагедии стал рискованный маневр, осуществленный капитаном, в результате которого судно налетело на скалы и быстро затонуло.