цей матеріал доступний українською

Трамп похвастался успехами во внешней политике

18:26, 30 января 2019
Мир
34 0
Трамп призвал американцев не ездить в Венесуэлу / фото Facebook/White House

Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Читайте такжеМадуро заявляет, что Трамп приказал убить его

По его словам, когда он пришел к власти, ИГ действовало на сирийской территории бесконтрольно, в настоящее время достигнут большой прогресс, а скоро террористическая группировка будет полностью уничтожена. Он также заметил, что отношения между США и Северной Кореей лучше, чем когда-либо.

«С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время», — заявил Трамп.

Ранее Трамп призвал американцев не ездить в Венесуэлу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Дональд Трамп#внешняя политика США