Качество жизни детей в мире значительно ухудшилось - ЮНИСЕФ

Около 180 миллионов детей в 37 странах мира сейчас имеют больше шансов жить в бедности, не учиться в школе и погибнуть в результате насилия, чем это было 20 лет назад. Качество жизни каждого двенадцатого ребенка в мире ухудшилось вследствие восстаний, конфликтов и неэффективного государственного управления.

Такие неутешительные цифры приводит Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в отчете, опубликованном в понедельник, 20 ноября, ко Всемирному дню ребенка, пишет DW.

"В то время, как последнее поколение имело широкое, беспрецедентное повышение стандартов жизни для большинства детей планеты, тот факт, что забытое меньшинство среди детей было исключено из этого процесса (...) является досадной несправедливостью", - заявил Лоуренс Ченди, директор отдела коммуникаций, исследований и политики ЮНИСЕФ.

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Согласно данным отчета, в 14 странах мира, включая Камеруном, Замбией и Зимбабве - выросла доля людей, которые живут на менее, чем за 1,9 доллара США в день. Снижение посещаемости школ наблюдается в 21 стране, в частности в Танзании и Сирии. Рост количества смертей детей в результате насилия зафиксировано в 19 странах, среди которых Украина, ЦАР, Ирак, Ливия, Южный Судан, Сирия и Йемен - во всех этих странах продолжаются вооруженные конфликты.