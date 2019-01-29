Wall Street Journal: Слабая реакция США на войну в Украине привела Кремль в Венесуэлу

Москве не нужна сильная латиноамериканская страна, а как раз наоборот, ей нужен хаос под боком у Америки.

Во времена Холодной войны Москва поддерживала левые режимы в Латинской Америке из-за наивной веры в то, что коммунизм был волной будущего. Сегодня более циничный Кремль поддерживает латиноамериканских левых, потому что знает, что они потерпят неудачу.

Драматическая конфронтация, которая формируется в Венесуэле, где диктатор Николас Мадуро с помощью России цепляется за власть в то время, как Запад признал оппозиционного лидера Хуана Гуайдо легитимным президентом, - это первый большой кризис новой эры соревнований между большими державами, пишет Wall Street Journal.

Почему Россия так поддерживает режим Мадуро? Все дело в важности регионе для глобальных энергетических рынков. С российской точки зрения венесуэльский диктатор и его провальный социалистический режим – это подарок судьбы. Венесуэла имеет большие запасы нефти, чем Саудовская Аравия. Но в декабре она добывала лишь 1,15 миллионов баррелей в день. И это лишь треть от того, что Каракас выкачивал из недр в лучшие свои годы. Венесуэльская добыча продолжает сокращаться. И это на самом деле благо для России. Благодаря краху Венесуэлы глобальные поставки нефти сокращаются, а цены на энергоносители, от которых зависит режим Владимира Путина, растут.

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Москва также надеется, что ухудшения социальной и политической ситуации в Венесуэле создаст региональный кризис, который полностью поглотит все внимание США, сократив тем самым американское присутствие в других более отдаленных регионах. Тем временем, олигархи Кремля и российские дилеры оружия наживаются на теневых сделках с отчаянным и коррумпированным режимом в Каракасе.

Но энергоносители – это то, что делает Латинскую Америку чрезвычайно важной для России сегодня. Стремительное наращивание добычи в США и Канаде подрывает силу России и ОПЕК, которую они когда-то воспринимали как должное. Аргентинские залежи сланца начинают выходить на рынок. Мексика, которая была импортером природного газа, вот-вот превратится в крупного экспортера. Бразилия, которая и так была крупнейшим производителем нефти в Южной Америке в 2016 году, только начинает осваивать свои морские месторождения. Если к этому уравнению добавить еще и возрождение добычи в Венесуэле, будущее России и ОПЕК будет мрачным.

Авторитарные популисты с коррумпированными соратниками в провальной экономической системе – такой Москва хочет видеть Латинскую Америку в будущем. И чем большей головной болью регион будет для США, тем лучше.

Издание отмечает, что в Грузии, на Востоке Украины и в Сирии Путин бросил вызов Западу. Раздробленная и слабая реакция США на это лишь добавила российскому автократу уверенности. И теперь он взялся за Венесуэлу, бросая вызов Америке у нее под боком. Распространение хаоса в Карибском бассейне может принести немалую выгоду Москве. И риски для нее оказались весьма небольшими.

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В то же время ставки очень высокие. Токсичная смесь из контрабанды наркотиков, оружия, войн между бандами и провала государственных органов будет грозить многим ближайшим соседям Америки. В 2000-2017 гг. в Латинской Америке было убито около 2,5 миллионов людей. А только в прошлом году в Мексике жертвами убийств стали 33 тысячи жителей. Этот крах общественной безопасности в смеси с экономическими проблемами заставляет мигрантов отправляться на север, что способствует дестабилизации региона.

Выживание режима Мадуро как демонстративное неповиновение Дяде Сэму – не единственный выгодный результат для Путина. Хаос в Венесуэле, разорванной гражданским конфликтом, который поставит крест на добыче нефти, даст толчок процветанию преступности, оживит поток беженцев в соседние страны и США, погрязшие в дорогом и сомнительном вторжении – все это тоже в интересах России.