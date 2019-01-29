Россия "сделает все", чтобы поддержать Мадуро - Лавров

В России Мадуро - в отличие от США и ряда других стран - считают легитимным президентом Венесуэлы.

МИД России и Кремль резко осудили санкции, введенные США против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал их "нелегитимными и противоправными", а также "циничными". По словам Лаврова, Россия "сделает всё", чтобы поддержать венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого в России - в отличие от США и ряда других стран - считают легитимным, передает "Радио Свобода".

Лавров обвинил США в подготовке свержения Мадуро. Похожие оценки дал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Как сообщал УНИАН, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, приведшим эту страну к гуманитарному кризису. 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.