Скандал в Польше: Качиньского разоблачили на ведении тайного бизнеса

Польские СМИ сообщают, что глава правящей партии Польши хотел построить в центре Варшавы два небоскреба общей стоимостью 1,3 миллиарда злотых.

Лидер польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский планировал построить в центре Варшавы два небоскреба-близнеца общей стоимостью около 1,3 миллиарда злотых.

Об этом свидетельствуют аудиозаписи разговора Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером из штаб-квартиры PiS, которые имеет в распоряжении Gazeta Wyborcza.

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Строительством 190-метровых небоскребов должна была заниматься компания Srebrna, которая пренадлежит фонду Леха Качиньского. При этом, согласно записи и документам, все сделки должны были проводится через другие компании, чтоб Srebrna официально не имела связей со строительством.

Инвестиции для проекта должна была приготовить фирма Биргфеллнера. Согласно аудиозаписям, его компания выполнила работы, однако они не были оплачены. Фирма Биргфеллнера должна была получить 3% от всего объема инвестиций, что составляет около 9 миллионов евро.

В разговоре Качиньский объясняет Биргфеллнеру, что проект пришлось остановить из-за отсутствия согласия местных властей Варшавы.

"Если мы не выиграем выборы, то не надо строить небоскреб в Варшаве", – подчеркивает несколько раз Качиньский в беседе с 27 июля 2018 года. Как известно, PiS проиграла выборы мэра в Варшаве.

Из последующих отрывков видно, что речь идет не только о выборах в Варшаве, но и выборах в парламент в 2019 году. И что если бы информация о подготовке к инвестициям и ведении переговоров "всплыла", это было бы "смертельно опасно" с политической точки зрения для PiS.

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Когда Качиньский приостановил инвестиции, Srebrna отказала в выплате Биргфеллнеру и известной юридической фирме за работу, она также не хотела покрывать расходы австрийца, такие как авиабилеты и отели, потраченные при подготовке проекта.

Качиньский убеждал Биргфеллнера, что не имеет влияния на решения фирмы Srebrna и предложил обратиться в суд.

Как сообщает издание, юристы австрийца уже отправили в варшавскую прокуратуру уведомление об "обоснованном подозрении в совершении преступления Ярославом Качиньским". Австрийский бизнесмен обвиняет председателю PiS в "мошенничестве в особо крупных размерах".