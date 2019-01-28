Трамп рассматривал использование американских войск в Венесуэле - CМИ

По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, президент США Дональд Трамп спрашивал его мнения по поводу возможного военного вмешательства в Венесуэле, однако Грэм посоветовал ему не торопиться.

Президент США Дональд Трамп обдумывал возможность военного вторжения в Венесуэлу две недели назад.

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Об этом сообщает портал Axios. Как отмечается, он советовался по этому поводу с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

«Что вы думаете об использовании военной силы?», - якобы спросил Трамп.

Такой вопрос удивил сенатора, и он заявил, что американский президент хочет вторгаться повсюду. На это Трамп ответил, что всего лишь хочет использовать военную поддержку в случаях, когда что-то угрожает национальной безопасности США.

Однако подчеркивается, что нет оснований полагать, что Трамп действительно намерен совершить военное вторжение.

Ранее УНИАН сообщал, что Австралия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.