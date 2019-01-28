цей матеріал доступний українською

Трамп рассматривал использование американских войск в Венесуэле - CМИ

09:33, 28 января 2019
Мир
167 0

Читайте такжеГуайдо рассказал о тайных переговорах с военными для отстранения Мадуро

Об этом сообщает портал Axios. Как отмечается, он советовался по этому поводу с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

«Что вы думаете об использовании военной силы?», - якобы спросил Трамп.

Такой вопрос удивил сенатора, и он заявил, что американский президент хочет вторгаться повсюду. На это Трамп ответил, что всего лишь хочет использовать военную поддержку в случаях, когда что-то угрожает национальной безопасности США.

Однако подчеркивается, что нет оснований полагать, что Трамп действительно намерен совершить военное вторжение.

Ранее УНИАН сообщал, что Австралия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Венесуэла