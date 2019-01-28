Трамп рассматривал использование американских войск в Венесуэле - CМИ
Президент США Дональд Трамп обдумывал возможность военного вторжения в Венесуэлу две недели назад.
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Об этом сообщает портал Axios. Как отмечается, он советовался по этому поводу с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.
«Что вы думаете об использовании военной силы?», - якобы спросил Трамп.
Такой вопрос удивил сенатора, и он заявил, что американский президент хочет вторгаться повсюду. На это Трамп ответил, что всего лишь хочет использовать военную поддержку в случаях, когда что-то угрожает национальной безопасности США.
Однако подчеркивается, что нет оснований полагать, что Трамп действительно намерен совершить военное вторжение.
Ранее УНИАН сообщал, что Австралия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.