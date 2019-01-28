В России назвали причину пожара на танкерах возле Керченского пролива

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагами Танзании загорелись 21 января в Керченском проливе.

Причиной пожара на двух танкерах возле Керченского пролива в Черном море стало нарушение правил безопасности.

Об этом сообщил следователь краснодарского отдела Южного управления СК России на транспорте Вазген Киносьян, передает РБК.

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"Основная причина, по версии следствия, это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. Это - основная версия", - заявил Киносьян.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Керченском проливе горели судна "Канди" и "Маэстро" под флагами Танзании. На бортах обоих судов находились граждане Индии и Турции. Погибли 14 человек, еще 12 удалось спасти, судьба шести человек остается неизвестной.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что эти суда осуществляли незаконные поставки газа в Сирию. По имеющейся информации, они привлекались к поставкам газа, добытого как из украинского шельфа, так и из других стран.