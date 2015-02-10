В этот день 75 лет назад впервые был показан мультфильм "Том и Джерри"

Именно 10 февраля 1940 года вышел "Кот получает пинка" - самый первый короткометражный мультфильм Уильяма Ханна и Джозефа Барбера о приключениях кота и мыши.

В нем кот по имени Джаспер гнался по дому за мышкой Джинксом, а затем сам оказывался в невыгодном положении: горничная пригрозила выгнать кота, если он разобьет еще хоть что-нибудь.

После того как было решено продолжить съемки мультсериала, главных героев переименовали в Тома и Джерри. Мультфильм быстро получил признание у зрителей и обрел мировую популярность. Однако часть эпизодов подвергалась критике за изображение насилия и жестокости главных героев. Тем не менее, за всю историю существования мультфильм получил 7 премий "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм.