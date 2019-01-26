Германия, Испания и Франция требуют в течение 8 дней объявить новые выборы в Венесуэле

В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.

Франция, Испания и ФРГ выдвинули ультиматум действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро - объявить новые выборы в течение восьми дней.

Об этом сообщает DW.

Как заявили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес, иначе эти страны готовы признать временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Пресс-секретарь правительства ФРГ Мартина Фиц сообщила, что Германия тоже готова признать Гуайдо временно исполняющим обязанности президента, если в Венесуэле не будут объявлены выборы. Она отметила, что в этом вопросе ее страна тесно сотрудничает с европейскими партнерами.

Читайте такжеВоевавшие на Донбассе наемники Вагнера прибыли в Венесуэлу на помощь Мадуро - СМИ

Как сообщал УНИАН, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти в период, когда экономический хаос в Венесуэле привел эту страну к гуманитарному кризису. 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

За время акций протеста после переизбрания на второй срок президента Николаса Мадуро количество задержанных среди протестующих составило около 500 человек.