В ходе протестов в Венесуэле погибли 16 человек

Люди погибли в нескольких штатах Венесуэлы, в том числе в столице Каракасе.

В Венесуэле в ходе акций протеста против президента Николаса Мадуро погибли по меньшей мере 16 человек.

Об этом сообщает местное издание El Pitazo.

Отмечается, что участники акций протеста погибли в нескольких штатах Венесуэлы, в том числе в столице Каракасе.

По данным местной организации "Центр мониторинга за социальными конфликтами", во время протестов погибли 13 человек. Однако стоит отметить, что центр учитывал только тех жертв, личности которых удалось подтвердить.

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Напомним, в Венесуэле, 10 января, состоялась инаугурация президента Николаса Мадуро. Он стал президентом страны уже во второй раз, после выборов 20 мая 2018 года. ЦИК Венесуэлы объявил о победе действующего президента, который набрал около 70% голосов избирателей. Таким образом, Мадуро обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года.

Это положило начало массовым беспорядкам и попытка смены власти в стране. События начали разворачиваться стремительно: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы, Национальная ассамблея объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

США сразу же признали легитимность Гуайдо. Николас Мадуро в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.