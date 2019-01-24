США отказались разрывать дипотношения с Венесуэлой и поддержат временного президента

Вашингтон не признает режим Мадуро, а также не считает, что у него есть законные полномочия по разрыву дипломатических отношений.

США будут поддерживать отношения с Венесуэлой, несмотря на решение Николаса Мадуро о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. Администрация США готова оказать поддержку исполняющему обязанности президента Хуану Гуайдо.

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«США будут поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуайдо. США не признают режим Мадуро. США не считают, что бывший президент Николас Мадуро обладает законными полномочиями для разрыва дипломатических отношений», - говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США в Facebook.

Госдеп также заявил о готовности предпринимать соответствующие действия, чтобы привлечь к ответственности любого, кто поставит под угрозу безопасность его дипмиссии и ее персонала.

Вашингтон также призвал вооруженные силы и органы безопасности Венесуэлы продолжать защищать «благополучие всех граждан Венесуэлы, равно как и граждан США, а также прочих иностранных граждан в Венесуэле».

Напомним, в Венесуэле, 10 января, состоялась инаугурация президента Николаса Мадуро. Он стал президентом страны уже во второй раз, после выборов 20 мая 2018 года. ЦИК Венесуэлы объявил о победе действующего президента, который набрал около 70% голосов избирателей. Таким образом, Мадуро обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года.

Это положило начало массовым беспорядкам и попытка смены власти в стране. События начали разворачиваться стремительно: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы, Национальная ассамблея объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

США сразу же признали легитимность Гуайдо. Николас Мадуро в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.