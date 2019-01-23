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Порошенко проводит переговоры с Меркель на полях Всемирного экономического форума в Давосе (фото)

20:18, 23 января 2019
Мир
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Порошенко проводит переговоры с Меркель на полях Всемирного экономического форума в Давосе / Twitter

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент в Давосе начал переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 23 января, проведет в Давосе в рамках ежегодного Всемирного экономического форума заседание Инвестиционного совета при участии директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

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Теги: #Порошенко#Меркель#Давос