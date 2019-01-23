Порошенко проводит переговоры с Меркель на полях Всемирного экономического форума в Давосе (фото)

Сегодня глава государства проведет в Давосе заседание Инвестиционного совета при участии директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter. «Президент в Давосе начал переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель», - отметил он. Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 23 января, проведет в Давосе в рамках ежегодного Всемирного экономического форума заседание Инвестиционного совета при участии директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

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