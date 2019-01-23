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Горят шины: в Испании около 30 тысяч таксистов вышли на забастовку против Uber (видео)

19:10, 23 января 2019
Мир
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В Мадриде и Барселоне с пятницы, 18 января не прекращается забастовка традиционных таксистов против неравных условий работы с водителями, работающими через Uber и Cabify.

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На этой неделе число бастующих приближается к 30 тысячам. Таксисты заблокировали центр Мадрида в связи с чем значительно затруднилась работа общественного транспорта. Около выставочного центра Фериа де Мадрид сжигают шины.

В столице работают около сотни таксистов, они обслуживают инвалидов и тех, кому нужно попасть на процедуры в больницы. 

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Теги: #Испания